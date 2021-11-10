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Найтитулованіший футболіст в історії висловив бажання повернутися в "Барселону"

Дані Алвес зараз є вільним агентом.

Дані Алвес
Фото: EPA/UPG
Дані Алвес
Колишній захисник "Барселони" Дані Алвес, який зараз є вільним агентом, висловив бажання повернутися повернутися в "Барселону" і завершити кар'єру на "Ноу Камп". За цей клуб він виступав упродовж восьми років.

Переговори між 38-річним бразильцем і каталонським клубом уже стартували, сторони запланували зустріч на найближчі дні.

При цьому зазначається, що новий головний тренер "блаугранас" Хаві і президент клубу Жоан Лапорта підтримують ідею повернення гравця, оскільки досвід Алвеса повинен зіграти свою роль у роздягальні команди, що помітно помолодшала.

Нагадаємо, що Дані виступав за "Барселону" з 2008 до 2016 року. З каталонцями бразилець шість разів ставав чемпіоном Ла Ліги і тричі вигравав Лігу чемпіонів.

Загалом Алвес здобув за кар'єру 46 титулів і є найтитулованішим футболістом в історії.

Раніше він розірвав контракт із "Сан-Паулу" через заборгованість із зарплати.

Григорій МухінГригорій Мухін
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