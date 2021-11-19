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Чемпіон Англійської прем'єр-ліги втратив Кевіна Де Брейне через коронавірус

Наразі 30-річний бельгійський півзахисник перебуває на самоізоляції. Передбачається, що він пропустить як мінімум десять днів.

Чемпіон Англійської прем'єр-ліги втратив Кевіна Де Брейне через коронавірус
Кевін Де Брейне
Фото: EPA/UPG

Як мінімум найближчі чотири гри чемпіон Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" проведе без свого лідера Кевіна Де Брейне, який отримав позитивний тест на коронавірус після повернення з розташування збірної Бельгії.

Про це повідомив головний тренер МС Хосеп Гвардіола під час пресконференції перед матчем 12 туру АПЛ проти "Евертона".

Наразі 30-річний бельгійський півзахисник перебуває на самоізоляції. Передбачається, що він пропустить як мінімум десять днів.

Це означає, що, крім поєдинку проти мерсисайдського клубу, Кевін пропустить матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, а також поєдинки в рамках АПЛ проти "Вест Гема" та "Астон Вілли".

Зазначимо, що цього сезону Де Брейне провів у складі "МанСіті" у всіх турнірах 14 матчів, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.

Григорій МухінГригорій Мухін
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