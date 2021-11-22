Помер відомий кримський політик, рухівець Леонід Пілунський

У Севастополі в неділю, 21 листопада, помер колишній депутат Верховної Ради Криму Леонід Пілунський. Йому було 74 роки.

Про смерть політика повідомив у фейсбуці його син, кінооператор Ярослав Пілунський.

За його словами, батько до останнього не покинув свій будинок у Севастополі та рідний Крим.

“Залишився на своїй землі не тільки в радості. Справжній кримчанин, який знав його від підземних надр та підводних течій до історії народів, що передаються з рук до рук. Серцем і любов’ю знав корінний народ Криму. Ми повернемося додому і здійснимо твою мрію – справедливий до людей та природи край, де дихається легко та вільно”, – написав він.

19 листопада він повідомив, що Леонід Пілунський хворіє на COVID-19.

Леонід Пілунський народився у 1947 році в Сімферополі. Був депутатом Верховної Ради Криму п'ятого і шостого скликань від "Народного руху", входив до депутатської групи "Курултай-Рух".

У 2014 році Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим шостого скликання у зв'язку з окупацією півострова Росією. Відтоді ВР АРК не відновлювала свою діяльність.