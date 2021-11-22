За добу в Україні виявили менше 7,5 тис. випадків COVID-19

У неділю, 21 листопада, в Україні зафіксували 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 2 501 хворого, 326 хворих померли. Від ковіду вилікувались 10 540 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ повідомило, що найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Дніпропетровську (864), Миколаївську (655), Одеську (451), Запорізьку (446) і Донецьку (402) області. У столиці України Києві в неділю підтвердили 358 випадків.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|3340407
|7464
|81598
|326
|2773490
|10540
|485319
|1274,3
|м. Київ
|288063
|358
|7214
|32
|245958
|764
|34891
|1176,8
|Вінницька
|99279
|384
|2516
|19
|80545
|258
|16218
|1053,6
|Волинська
|89940
|340
|1851
|10
|75119
|277
|12970
|1259,0
|Дніпропетровська
|225860
|864
|7368
|59
|181009
|1090
|37483
|1184,7
|Донецька
|147920
|402
|4304
|2
|130098
|799
|13518
|719,8
|Житомирська
|130616
|385
|2886
|17
|109972
|202
|17758
|1475,3
|Закарпатська
|76912
|190
|1953
|6
|65684
|165
|9275
|740,4
|Запорізька
|165236
|446
|4112
|35
|133180
|777
|27944
|1663,4
|Івано-Франківська
|118413
|102
|2752
|2
|99725
|79
|15936
|1167,2
|Київська
|168365
|343
|3944
|9
|144879
|115
|19542
|1096,7
|Кіровоградська
|28201
|190
|1153
|3
|22939
|65
|4109
|442,7
|Луганська
|55583
|37
|1882
|0
|44329
|41
|9372
|1393,9
|Львівська
|204337
|397
|5222
|3
|164774
|257
|34341
|1370,0
|Миколаївська
|104197
|655
|2888
|12
|88655
|1291
|12654
|1134,2
|Одеська
|224122
|451
|5002
|28
|172200
|677
|46920
|1976,6
|Полтавська
|119554
|287
|2960
|16
|96863
|301
|19731
|1428,4
|Рівненська
|116736
|161
|1971
|8
|103207
|282
|11558
|1003,9
|Сумська
|122072
|205
|2406
|2
|105095
|431
|14571
|1370,7
|Тернопільська
|100288
|156
|1884
|5
|88673
|308
|9731
|939,4
|Харківська
|231140
|330
|5372
|39
|195909
|1410
|29859
|1127,0
|Херсонська
|74888
|54
|2375
|6
|52255
|131
|20258
|1978,6
|Хмельницька
|133750
|195
|2817
|7
|114268
|233
|16665
|1332,4
|Черкаська
|114224
|272
|2026
|0
|95778
|303
|16420
|1383,5
|Чернівецька
|114327
|121
|2742
|6
|92966
|225
|18619
|2069,3
|Чернігівська
|86384
|139
|1998
|0
|69410
|59
|14976
|1518,6
За добу від COVID-19 вакцинувалися майже 100 тисяч осіб, з них тільки 29 тисяч отримали першу дозу щеплення.
Нагадаємо, що минулої неділі, 14 листопада, в Україні зафіксували майже 11 тисяч випадків COVID-19.
Президент Володимир Зеленський ще 13 листопада заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19. Такий же висновок оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.