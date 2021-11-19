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Число жертв COVID-19 в Україні перевищило 80 тисяч

Другу добу поспіль фіксують понад 20 тис. випадків захворювання.

Число жертв COVID-19 в Україні перевищило 80 тисяч
Фото: Стас Козлюк

У четвер, 18 листопада, в Україні підтвердили 20 050 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 555 дітей і 331 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 304 058 осіб, одужала від коронавірусу 2 726 521 людина, від ускладнень ковіду помер 80 231 українець.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 3 637 людей, подолали хворобу 22 304 особи, 725 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 18 листопада підтвердили на Дніпропетровщині (1 943), у Києві (1 782), Запорізькій (1 187), Донецькій (1 057) і Полтавській (1 050) областях.

Нагадаємо, в понеділок в Україні підтвердили 16 тис. випадків коронавірусної хвороби і найбільше з початку пандемії смертей - 838. У вівторок захворіли майже 19 тис. осіб, у середу зафіксували понад 20,5 тис. випадків COVID-19.

На початку листопада експерти Київської школи бізнесу попередили, що до кінця року в Україні загальна кількість померлих від COVID-19 може сягнути 92 тисяч. За їхніми словами, це станеться у разі реалізації в країні так званого "чорного" сценарію розвитку пандемії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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