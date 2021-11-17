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Заступниця голови Чернівецької ОДА очолила Національну службу здоров'я

Наталія Гусак курувала медичний напрям на Буковині.

Заступниця голови Чернівецької ОДА очолила Національну службу здоров'я
Фото: Чернівецька ОДА

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 17 листопада, призначив на посаду голови Національної служби здоров'я Наталію Гусак.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Гусак - заступниця голови Чернівецької обладміністрації, де вона курувала медичний напрям.

Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

Останній голова НСЗУ Олег Петренко звільнився ще у 2019 році. Після того відбулось кілька конкурсів, але жоден із учасників не підходив міністрам охорони здоров'я, аж поки не з'явилась кандидатура Гусак.

Весь цей час службу очолювали тимчасові керівники: Оксана Мовчан, Андрій Віленський, а з липня 2021 року - Дмитро Самофалов.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. НСЗУ оперує коштами  бюджету через програму медичних гарантій, яка в повному обсязі в Україні працює другий у рік. Програма складається з пакетів послуг, визначених на підставі пріоритетів в охороні здоров’я.  НСЗУ сплачує надавачам за надані пацієнтам послуги відповідно до укладених договорів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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