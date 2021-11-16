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Ляшко анонсував іпотечну програму для медиків

"Отримати право власності на помешкання можна буде, сплачуючи суму звичайної оренди".

Ляшко анонсував іпотечну програму для медиків
Фото: facebook.com/viktor.liashko

Міністерство охорони здоров'я підписало угоду з Українською фінансовою житловою компанію про участь медичних працівників в її житлових програмах.

Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.

"Сьогодні підписав договір про співпрацю з приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія». Це дозволить претендувати на забезпечення житлом медичним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Завдяки цьому отримати право власності на помешкання можна буде, сплачуючи суму звичайної оренди", - написав він у фейсбуці.

Якщо лікаря потрібно буде перевести в медзаклад у іншому регіоні, йому комепнсують лізингові платежі.

Ляшко сподівається, що це буде стимулювати лікарів залишатися в Україні, а не виїжджати за кордон.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року Кабінет міністрів схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики обсягом 20 млрд грн для придбання акцій додаткової емісії державної компанії "Укрфінжитло". Ці гроші планують спрямувати на реалізацію програм забезпечення громадян житлом на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Мінфін створив Укрфінжитло у кінці 2020 року для розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу у межах держпрограми "Доступна іпотека 7%". У вересні 2021 року до Укрфінжитла приєднали Державну іпотечну установу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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