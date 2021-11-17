У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кабмін посилить вимоги до вакцинації в "жовтій" зоні

Для відвідування кінотеатрів та спортзалів потрібно буде два щеплення.

Кабмін посилить вимоги до вакцинації в "жовтій" зоні
Фото: Lb.ua

Кабінет міністрів посилить карантинні вимоги для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - сказав Ляшко на брифінгу в середу.

Нагадаємо, що зараз 18 регіонів України (а з четверга їх стане 19) знаходяться в "червоній", найсуворіші зоні адаптивного карантину.

Проте пік хвилі COVID-19 в Україні вже пройшов, і незабаром їх почнуть поступово повертати в "жовту" зону.

У межах жовтого рівня заборонено, зокрема, проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі, а кінотеатри та інші заклади культури мають обмеження на кількість заповнених місць. Обмеження стосуються спортзалів і фітнес-центрів.

Проте обмеження "жовтого" рівня не застосовуються у випадках, якщо всі учасники (відвідувачі) та усі організатори масових заходів, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19. 

Для роботи на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також