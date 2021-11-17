Кабмін посилить вимоги до вакцинації в "жовтій" зоні

Для відвідування кінотеатрів та спортзалів потрібно буде два щеплення.

Кабінет міністрів посилить карантинні вимоги для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - сказав Ляшко на брифінгу в середу.

Нагадаємо, що зараз 18 регіонів України (а з четверга їх стане 19) знаходяться в "червоній", найсуворіші зоні адаптивного карантину.

Проте пік хвилі COVID-19 в Україні вже пройшов, і незабаром їх почнуть поступово повертати в "жовту" зону.

У межах жовтого рівня заборонено, зокрема, проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі, а кінотеатри та інші заклади культури мають обмеження на кількість заповнених місць. Обмеження стосуються спортзалів і фітнес-центрів.

Проте обмеження "жовтого" рівня не застосовуються у випадках, якщо всі учасники (відвідувачі) та усі організатори масових заходів, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.

Для роботи на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат.