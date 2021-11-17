У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк

Термін дії програми - з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, як працюватиме урядова програма "тисяча за вакцинацію", яка має стимулювати українців щепитися проти коронавірусу.

"Тут інсайд прийшов від Кабміну, як працюватиме «тисяча за вакцинацію від влади»", - написав він у своєму Telegtam-каналі.

Термін дії програми - з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року. Обов'язковим критерієм є те, що гроші зможуть отримати лише підприємства, де не менше п'яти співробітників та сплачено ЄСВ за другий та третій квартали 2021 року.

На проєкт виділяють 3 млрд грн на 2021 рік (законопроєет № 6297). Розпорядником коштів буде Міністерство економіки.

"А в 2022… як Бог дасть", - зазначив Железняк.

Механізм дії програми буде таким: Кабмін формує список підприємств (перелік КВЕД). Поки що планується, що це буде "Укрзалізниця", авіакомпанії та підприємства з такими КВЕД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.

"Підприємства перевіряються на відповідність обов'язковому критерію. Далі банки через POS-термінали якимось чудовим чином повинні сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою.... Вакциновані українці проходять верифікацію у «Дії» та отримують спеціальну банківську картку. Кабмін перераховує на цю картку 1000 грн. Отримані гроші слід використати протягом чотирьох місяців для оплати послуг підприємств, зареєстрованих у програмі. Спочатку система працюватиме лише через «Дію». У третьому кварталі 2022 року мають з'явитися інші варіанти", - зазначив Железняк.

"Якщо чесно, то все це виглядає вкрай утопічно, складно і навернеться на будь-якому етапі реалізації", - додав нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що гГромадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія". Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.