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Голова МВС позбавив нардепа Киву права на нагородну зброю за "негідну поведінку"

До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї.

Голова МВС позбавив нардепа Киву права на нагородну зброю за "негідну поведінку"
Денис Монастирський
Фото: Resonance.ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року.

Про це голова МВС повідомив у відеозверненні.

"Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Підстава - його негідна поведінка та дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави", - пояснив Монастирський.

Він наголосив, що перед законом усі - рівні, і народні депутати - не вийняток.

"Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть у суспільстві", - пообіцяв Монастирський.

Він також повідомив, що до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, "який не змогли чи не хотіли робити багато років".

"Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощено. А контроль за її зберіганням та навчанням - суттєво посилено. Кожен має пам’ятати, що зброя - це відповідальність. А мати нагородну зброю - це велика честь, і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою! Безпека громадян і честь держави - понад усе! Слава Україні!", - наголосив Монастирський.

20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом "Форт-17" калібру 9 мм "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть". Крім того, у Киви є ще другий нагородний пістолет, який Аваков видав йому 12 лютого 2016 року - пістолет АПС калібру 9 мм.

15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Нагадаємо, за даними МВС, станом на вересень минулого року, громадяни України мали на руках близько 1 млн одиниць легального вогнепальної зброї.

У листопаді 2017 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками МВС нагородної зброї цивільним особам.

У 2018 рооці в Міноборони заявили, що будуть нагороджувати вогнепальною зброєю тільки військовослужбовців, а також громадян, які пішли з військової служби у відставку або запас з правом носіння форми, і не більше одного разу. У вересні 2019 року Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян зброєю.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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