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У Києві біля будівлі Святошинського суду стріляли у чоловіка

Невідомий стріляв із автомобіля.

У Києві біля будівлі Святошинського суду стріляли у чоловіка
Фото: radio.vesti.ru

У  Святошинському районі Києва, на вулиці Мельниченка, невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка з пістолета.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"На вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала швидка, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника. Потерпілому надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілому надають медичну допомогу.

Для розшуку та затримання зловмисника введено спеціальну операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.

ЗМІ повідомляють, що постраждалий перебуває в тяжкому стані. За даними джерел "Інтерфакс-Україна", він - раніше судимий громадянин Грузії.

На вулиці Мельниченка розташовані будівлі Києво-Святошинського районного суду Київської області та Сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, а з іншого боку – садибна житлова забудова.

Нагадаємо, 16 жовтня в Дніпровському районі Києва невідомі обстріляли автобус і втекли.  Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовився.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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