Фото: Макс Требухов

Сьогодні біля Офісу президента відбулась акція "За справжню містобудівну реформу", яку ініціювала Архітектурна Палата Національної спілки архітекторів України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організатори вимагають відправити законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" на доопрацювання і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Учасники акції продемонстрували артоб'єкт "Житловий комплекс 5655", який, на їхню думку, демонструє, у що перетворяться наші міста у випадку прийняття законопроєкту №5655.

Фото: Макс Требухов

"Ми вважаємо, що пропонована реформа в першу чергу обслуговує інтерес забудовників, при чому далеко не всіх, а лише найкрупніших. Ми вимагаємо від Верховної Ради доопрацювати текст законопроєкту та прибрати з проєкту норми, які нищать нашу професію та справедливо врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін. Ми також закликаємо інші зацікавлені сторони, зокрема місцеве самоврядування, вимагати справедливого балансу інтересів в галузі містобудування",- йдеться в повідомленні організаторів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Спільнота архітекторів висунула п'ять вимог:

припинити втручання в авторські права архітекторів;

заборонити вносити зміни в проєкт та збудований об’єкт без автора;

прибрати норму, що дозволяє проєктувати й будувати без архітектора взагалі;

повернути видалені положення в закони про архітектурну діяльність та основи містобудування;

надати право видачі та позбавлення сертифікатів архітекторів – професійній саморегулівній організації, а не чиновникам.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності". Багато статей викликали критику.

Архітекторна спільнота проаналізувала проєет закону та дійшла висновку, що він містить корупційні ризики та загрожує реформі децентралізації. 13 жовтня Архітектурна палата НСАУ опублікувала висновок Нацагентства з питань запобігання корупції щодо законопроекту №5655, де зазначено, що проект закону "містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання".