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Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський

Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині країни.

Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія". Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що такий крок спрямований на підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки.

"Громадяни, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати тисячу гривень через додаток "Дія". Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників.

Так, за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків проти 152 тис. тижнем раніше. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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