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​У Харкові поліцейський намагався втекти з місця ДТП і врізався ще у дві автівки

Його та водія одного із постраждалих авто госпіталізували.

​У Харкові поліцейський намагався втекти з місця ДТП і врізався ще у дві автівки
Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 14 листопада у Харкові за участі поліцейського.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський Охтирського відділу поліції Сумської області в’їхав в автомобіль, який рухався попереду. Потім, намагаючись втекти з місця ДТП, він врізався ще у дві машини.

"Попередньо встановлено, що поліцейський сів за кермо напідпитку. Його та водія одного із постраждалих авто було шпиталізовано", - повідомили в Держбюро.

 Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодекса (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Харкові водійка авто наїхала на поліцейського, який чергував на місці ДТП.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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