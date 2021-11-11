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У Харкові водійка авто наїхала на поліцейського, який чергував на місці ДТП

В результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля "Mazda". Потерпілі доставлені до медичного закладу.

У Харкові водійка авто наїхала на поліцейського, який чергував на місці ДТП
Фото: portal.lviv.ua

У Харкові водійка легковика здійснила наїзд на поліцейського, який забезпечував охорону місця події після ДТП.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки.

"За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Mazda» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля "Mazda". Потерпілі доставлені до медичного закладу.

Інформація про інцидент зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові водій на пішохідному переході збив двох підлітків. Унаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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