У Харкові водійка авто наїхала на поліцейського, який чергував на місці ДТП

В результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля "Mazda". Потерпілі доставлені до медичного закладу.

У Харкові водійка легковика здійснила наїзд на поліцейського, який забезпечував охорону місця події після ДТП.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки.

"За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Mazda» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля "Mazda". Потерпілі доставлені до медичного закладу.

Інформація про інцидент зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові водій на пішохідному переході збив двох підлітків. Унаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина.