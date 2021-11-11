Поліцейські підозрюють, що він був під наркотиками.

У Харкові водій на пішохідному переході збив двох підлітків. Унаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина.

Як повідомляє поліція Харківської області, аварія сталася на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, близько 15:00.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що водія, який спричинив ДТП, затримано. Поліція перевіряє його на наркотики.

Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.

"Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць як так сталося", - написав Монастирський.

Він додав, що діти залишилися живі. Їх госпіталізували.

У Харківській міській раді повідомили, що стан постраждалих - середньої тяжкості, передає Укрінформ.

"За попередньою інформацією медиків, стан постраждалих у ДТП дітей оцінюється як середньої важкості, але ретельний огляд ще триває", - повідомили у міськраді.

Нагадаємо, 26 жовтня 16-річний хлопець на Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці. Під час судового засідання стало відомо, що проти хлопця відкрили ще одну кримінальну справу - за спробу заплутати слідство.

Попри рішення суду, підозрюваний досі відмовляється здати кров на аналіз.

Правоохоронці з’ясовують обставини ще однієї смертельної ДТП в Харкові за участі Infiniti. Загинула 72-річна жінка, за кермом автомобіля була 31-річна мешканка Харкова. Аварія сталася 28 жовтня.