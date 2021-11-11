Українцям притаманна культура благодійності, однак громадські організації не в пріоритеті, - опитування

Найчастіше кошти жертвують на церкву, вуличним жебракам та на армію.

Українцям притаманна культура благодійності. Найчастіше наші громадяни кошти жертвують на церкву (66%), вуличним жебракам (63%) та на армію (60%).

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного з ініціативи програми "Долучайся!" USAID/ENGAGE.

Громадські організації українці підтримують значно менше - 89% опитуваних ніколи не жертвували на громадські ініціативи.

Більшість респондентів переконані, що фінансувати гроомадські організації мають переважно багаті люди (58%), бізнес (49%) або держава (44%). Проте, українці визнають, що самі громадяни також мають бути залучені: 44% респондентів вважають, що це завдання громадян, чиї інтереси представляють громадські ініціативи.

Найменша кількість респондентів (9%) вважають, що громадські організації мають фінансувати іноземні уряди.

Серед факторів, що впливають на рішення українців пожертвувати кошти громадським організаціям, - чіткі цілі та результати громадських ініціатив (32%), прозорість фінансування (27%) та відгуки людей, яким довіряють (27%). З іншого боку, широкий розголос мало впливає на рішення про фінансову підтримку ініціативи – активне висвітлення в ЗМІ чи рекламних кампаніях є найменш мотивуючими факторами для громадян (7% і 6% відповідно).

Нагадаємо, в 2014 році українці пожертвували майже 9 млрд грн, більшість коштів пішли на допомогу українській армії, пораненим, а також хворим дітям.