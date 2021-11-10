Кат із "Ізоляції" Куликовський не укладав угоду зі слідством, - Баканов

Голова СБУ наголосив, що злочинця буде притягнуто до відповідальності.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов спростував інформацію про те, що колишній очільник ідпільної в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку Денис Куликовський мав угоду зі слідством.

Про це Баканов розповів на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Він не міг укладати жодних угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він 100% жодних угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, то я думаю, що його ніколи б не затримали, на моє особисте суб'єктивне переконання", – сказав голова СБУ.

Він наголосив, що головне – це те, що Куликовського затримано і буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці "Ізоляція" Куликовського. Слідчими спецслужби йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу.

Багато колишніх в'язнів "Ізоляції" із жахом згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Садист прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої "ДНР."

10 листопада суд відправив Куликовського під варту без права застави.