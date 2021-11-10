У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого мера Павлова

У Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова - двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.

Про це повідомила речниця Національної поліції в Дніпропетровській області ганна Старчевська, передає "Громадське".

За її словами, у поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку.

Обставини смерті зараз встановлюють правоохоронці, Тіло вже направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку. Спочатку поліція розглядала три версії загибелі - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули і повідомили, що розглядаються версії самогубства або доведення до нього.

18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова у його власній квартирі. Вн був молодшим братом Костянтина Павлова. Судово-медична експертиза засвідчила, що він помер внаслідок отруєння алкоголем.