У Львові почали скасовувати дистанційку, в Києві продовжили ще на тиждень

Львівська міська комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила відновити очне навчання для учнів початкових класів. Діти повернуться за парти з понеділка, 15 листопада. В той же час у Києві дистанційне навчання продовжили ще мінімум на тиждень.

Про це розповіли мери Львова і Києва вранці у середу, 10 листопада.

"Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Із понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решту карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні, до 29 листопада. Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення. Бережіть себе та рідних", - заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

До роботи з понеділка приступлять лише ті вчителі, хто повністю вакцинований від COVID-19 або має негативний ПЛР-тест, оскільки вакцинація для освітян тепер є обов'язковою.

Мер Києва Віталій Кличко у свою чергу сказав, що ситуація з COVID-19 в столиці залишається небезпечною. Тому повертати дітей за парти ніхто не буде.

"Наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей. А також – їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада", - заявив Кличко.

Нагадаємо, що Львівська область і Києві потрапили в "червону" зону адаптивного карантина майже одночасно - 30 жовтня і 1 листопада відповідно.

Урядові правила дозволяють школам працювати в "червоній" зоні за умови вакцинації 100% персоналу, але і Львів, і Київ вирішили закрити школи і перевести дітей на дистанційне навчання.