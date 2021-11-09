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Бессарабський проїзд у Києві став пішохідним

Влада намагається розвантажити центр міста.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Бессарабський проїзд у Києві відсьогодні став пішохідною зоною. Тепер рух автотранспорту від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволено лише через вулиці Велику Васильківську та Павла Скоропадського.

При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Про це повідомив колишній заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, який до звільнення курував впровадження схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Він додав, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для прибирання. Тоді ж рекомендується завозити товар на Бессарабський ринок.

Бессарабська площа – один із найбільш завантажених транспортних вузлів Києва, який пропускає близько 25 тисяч автомобілів на добу. В межах реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху тут уже влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядковано дорожній рух та паркувальні зони.

Ідеєю для змін Бессарабської площі стали напрацювання школи-воркшопу "Трансформація Бессарабської площі", що відбулася у 2018 році. Розроблена в рамках проєкту транспортна модель показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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