Окупанти в Криму висунули нове звинувачення заступнику голови Меджлісу Джелялу

Його звинуватили у контрабанді вибухового пристрою.

Затриманому окупантами кримськотатарському активісту, заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу (Джелялову) висунули нове звинувачення – в контрабанді вибухового пристрою.

Про це повідомив адвокат Джеляла Микола Полозов.

"Окрім раніше пред'явлених Наріману звинувачень у диверсії в організованій групі (п. "а" частиною 2 ст281 Кримінального кодексу РФ) та у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії), сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою", – написав він.

Санкція за цією статтею становить від 7 до 12 років позбавлення волі.

Після пред'явлення нового звинувачення на допиті в якості обвинуваченого Наріман, як і раніше, скористався правом не давати свідчень.

Адвокат також повідомив, що стан здоров'я його підзахисного – задовільний.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що співробітники російської спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

28 жовтня суд продовжив арешт Джелялову до 23 січня наступного року. Рішення ухвалив суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін. Засідання відбувалося у закритому режимі. Адвокат Полозов заявив, що ця постанова буде оскаржена стороною захисту. Джелялова не доставили на судове засідання, оскільки він досі перебував на експертизі у психіатричній лікарні.