Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Увечері 7 листопада проросійські бойовики на Донбасі вдруге за добу обстріляли селище Болотене в Луганській області з мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє персцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК продовжує інформувати громадськість про факти порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 7 листопада з 16:15 до 17:25 години збройні формування Російської Федерації вдруге обстріляли населений пункт, який знаходиться неподалік лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу під обстріл потрапило селище Болотене, Станично-Луганського району, Луганської області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу із застосуванням мінометів калібру 120 мм зруйновано житловий будинок, господарську будівлю в приватному подвір’ї та було пошкоджено лінію електропередачі.

Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, сьогодні вранці російські найманці обстріляли селище Світличне на Луганщині з забороненого "Мінськом" озброєння. У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

Вчора російські найманці пошкодили газогін на Луганщині. Через обстріли окупаційних військ поблизу села Нижнє Щастинського району без газу залишилися 773 абоненти у двох населених пунктах.