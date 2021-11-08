КМДА вирішила закрити 11 маршруток

Департамент транспортної інфраструктури КМДА в односторонньому порядку розірвав договори з приватними перевізниками на обслуговування 11-ти міських маршрутів.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Буде закрито такі маршрутки:
- №224 метро "Мінська" - Північна
- №234 метро "Почайна" - Алішера Навої
- №539 Залізничний вокзал - ж/к "Олімпійське містечко"
- №559 метро "Мінська" - метро "Героїв Дніпра"
- №231 Терещенківська - Кадетський гай
- №421 метро "Почайна" - Симиренка
- №581 метро "Святошин" - площа Шевченка
- №155 метро "Почайна" - Кільцева дорога
- №516 ринок "Лісовий" - метро "Червоний хутір"
- №517 Народного Ополчення - Генерала Наумова
- №402 Північна - кінотеатр "Братислава"
Причиною такого рішення стало те, що перевізники - "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" і "Універсал-Транс" - нібито отримали ці маршрути завдяки фальсифікаціям, які забезпечили необґрунтовану перевагу на конкурсах з перевезення.
"Договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку. Важливо: місто не укладатиме нових договорів по цих маршрутах – ні з комунальним, ні з приватними перевізниками. Усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у «Київпастрансу»", - повідомив Усов в телеграмі.
Він запевнив, що місто "пропорційно збільшить" кількість муніципальних автобусів і тролейбусів на цих напрямках.
Нагадаємо, що раніше у жовтні 2021 року Усов повідомив про розірвання договорів на обслуговування 21 міського маршруту, які були укладені з приватними перевізниками.