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КМДА вирішила закрити 11 маршруток

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КМДА вирішила закрити 11 маршруток
Фото: Макс Требухов

Департамент транспортної інфраструктури КМДА в односторонньому порядку розірвав договори з приватними перевізниками на обслуговування 11-ти міських маршрутів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Буде закрито такі маршрутки:

  • №224 метро "Мінська" - Північна
  • №234 метро "Почайна" - Алішера Навої
  • №539 Залізничний вокзал - ж/к "Олімпійське містечко"
  • №559 метро "Мінська" - метро "Героїв Дніпра"
  • №231 Терещенківська - Кадетський гай
  • №421 метро "Почайна" - Симиренка
  • №581 метро "Святошин" - площа Шевченка
  • №155 метро "Почайна" - Кільцева дорога
  • №516 ринок "Лісовий" - метро "Червоний хутір"
  • №517 Народного Ополчення - Генерала Наумова
  • №402 Північна - кінотеатр "Братислава"

Причиною такого рішення стало те, що перевізники - "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" і "Універсал-Транс" - нібито отримали ці маршрути завдяки фальсифікаціям, які забезпечили необґрунтовану перевагу на конкурсах з перевезення.

"Договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку. Важливо: місто не укладатиме нових договорів по цих маршрутах – ні з комунальним, ні з приватними перевізниками. Усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у «Київпастрансу»", - повідомив Усов в телеграмі.

Він запевнив, що місто "пропорційно збільшить" кількість муніципальних автобусів і тролейбусів на цих напрямках.

Нагадаємо, що раніше у жовтні 2021 року Усов повідомив про розірвання договорів на обслуговування 21 міського маршруту, які були укладені з приватними перевізниками.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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