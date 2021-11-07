Українці застрягли в Туреччині через ймовірне самогубство одного із туристів

Група громадян України, які у середині жовтня прилетіли до Анталії та вирушили в похід Лікійською стежкою, змушені досі залишатися в Туреччині через розслідування у зв’язку із самогубством одного з учасників групи.

Про це у соцмережі написала одна із туристок Ірини Громико.

За її словами, група туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла до Туреччини 15 жовтня. Там вони вирушили в похід лікійською стежкою, але 17 жовтня один із членів групи скоїв самогубство.

"Завтра буде 3 тижні з дня трагедії. Ми не змогли вилетіти по своїх квитках, бо стоїть id заборона. Коли будуть результати - невідомо. Спочатку мова йшла про 1 тиждень, потім про 2, наразі строки взагалі невизначені. Перетнути турецький кордон не можемо", - написала жінка.

Ірина Громико розповіла, що свідком самогубства став невідомий російськомовний відпочивальник, який розповів, що загиблий "встромив собі ножа". Проте правоохоронці, за словами жінки, не взяли у нього ні показань, ні контактів.

За її словами, тіло померлого передали в Україну, його поховали 22 жовтня, інші учасники групи залишаються в Туреччині. У них закінчуються кошти, всіх їх вдома чекають родини та діти, через неочікувану перерву виникла загроза втрати робочих місць.

Туристи зверталися в Консульство України в Анталії, але там відповіли, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством" і що вони "не можуть впливати на дії турецької сторони".

Туристка пояснила, що публікує допис з метою розголосу і попросила про допомогу.

Згодом вона повідомила, що з туристами зв'язалися з консульства "та обіцяли з понеділка робити запити до Турецького суду щодо ходу справи".

У коментарі Укрінформу консул України в Анталії Емір Рустамов повідомив, що заборону на виїзд із Туреччини групи туристів з України буде знято після проведення слідчих дій та експертиз у справі про загибель одного з учасників групи.

"Основна, але не єдина, версія слідства – самогубство. Тіло було відправлено на розтин до Управління судмедекспертизи провінції Мугла. Консульство встановило зв'язок з дружиною загиблого та надало інформаційну та документальну підтримку у питанні організації репатріації тіла загиблого громадянина України, що відбулася 21 жовтня", - уточнив дипломат.

Він додав, що для пришвидшення процесу туристам було рекомендовано звернутися до послуг адвоката та запропоновано контакти адвокатів, які мають значний досвід допомоги громадянам України.

"Від керівника групи було отримано відповідь, що вони самостійно "контролюють" процес з прокуратурою і адвокат їм не потрібен", - повідомив консул України в Анталії.

За його словами, питання перебуває на контролі консульства.