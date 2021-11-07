Окупанти сьогодні скинули два безпілотники з осколковими гранатами

У неділю, 7 листопада російські збройні формування використали для атаки у зоні бойових дій на Донбасі два безпілотники.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Дрони ворог використав на напрямках Саханка – Водяне і Пікузи – Гнутов.

Зазначимо, вчора українські військові збили ворожий безпілотник у напрямку Болотеного, за 22 км на північний схід від Луганська, у безпосередній видимості патруля спецмісії ОБСЄ.

“У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України”, – йдеться у повідомленні.

Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2000 року, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

“Також, ми нагадуємо, що Збройні Сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців”, – додала українська сторона.

Нагадаємо, протягом суботи, 6 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.