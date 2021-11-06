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​Поліція відкрила провадження через встановлення прихованих камер у душовій гуртожитку КПІ

Зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі.

​Поліція відкрила провадження через встановлення прихованих камер у душовій гуртожитку КПІ
Архівне фото
Фото: www.facebook.com/kvs.gov.ua

Дізнавачі Національної поліції розпочали досудове розслідування через встановлення невідомими прихованих відеокамер у душовій кімнаті одного з вищих навчальних закладів Києва.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"На даний час правоохоронці проводять усі необхідні дії для встановлення обставин правопорушення та розшуку осіб, причетних до його вчинення. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що в душовій кімнаті гуртожитку на вулиці Металістів виявили відеокамеру. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління для встановлення усіх обставин інциденту.

Правоохоронці оглянули приміщення і виявили та вилучили камеру. Окрім цього поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали як потерпілих.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу (порушення недоторканності приватного життя). Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення мотивів цього вчинку, а також кола осіб, причетних до його скоєння та притягнення їх до відповідальності . Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Поліція не уточнює, у гуртожитку якого вишу стався інцидент, проте відомо, що на вулиці Металістів розташовані гуртожитки КПІ. Раніше в Telegram-каналі "Плохой КПИ" та у пресрелізі Студради вишу повідомили про виявлення прихованої камери. Одна зі студенток звернулася з цього приводу до адміністрації.

Нагадаємо, киянам можуть дозволити спостерігати за дітьми в дитсадках за допомогою відеокамер.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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