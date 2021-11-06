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Доходи бюджету Києва-2022 плануються на майже 68 млрд грн, – КМДА

У структурі бюджету найбільше коштів спрямовується на освіту.

Доходи бюджету Києва-2022 плануються на майже 68 млрд грн, – КМДА
Фото: delo.ua

Доходи бюджету Києва на 2022 рік плануються у сумі близько 68 млрд грн, а видатки бюджету – близько 66 млрд.

Про це повідомив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік.

Він зазначив, що ключовим у структурі доходів є ПДФО – податок на доходи фізичних осіб.

“Прогнозуємо, що цей податок на 2,5 млрд грн буде більшим у наступному році. У структурі видатків у нас суттєво збільшується загальний фонд. По спецфонду ми виходимо приблизно на рівень видатків, із яких починався бюджет поточного року”, – зазначив Репік.

За його словами, у структурі бюджету найбільше коштів спрямовується на освіту.

“Доля освіти в структурі бюджету – 40%. У першу чергу, це – соціальні виплати, захищені статті видатків. Крім освіти, найбільший розпорядник бюджетних коштів – транспорт. Видатки транспорту 12 млрд проти 19 млрд у поточному році”, – сказав чиновник.

Репік нагадав, що різниця – це кредитні кошти, які реалізовуються в низці проєктів транспорту. Зокрема, проєкт із Європейським інвестиційним банком на майже 3 млрд грн.

“Така сама ситуація у ЖКГ – є три великих проєкти за рахунок кредитних коштів, і ми маємо співставні цифри з поточним роком. Крім цього, я зазначу, що ми запланували те, що пообіцяли і киянам, і депутатам, – зростання видатків на галузь ЖКГ за рахунок збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства “Київтеплоенерго”. Відповідний проєкт рішення ми готуємо, і він буде поданий до Київської міської ради наприкінці року. Це дозволить, у свою чергу, провести опалювальний сезон у Києві з меншими ризиками”, – розповів директор Департаменту.

Він зауважив, що видатки на охорону здоров’я та фінансування соціальної сфери залишається на рівні поточного року. Видатки ж на освіту, відповідно, зростають.

“У структурі бюджету у цьому році 64 млрд грн – поточний бюджет, а 36 – капітальні видатки, у наступному році – 72 і 28 відповідно. Це говорить про те, що бюджет стає більш соціальним”, – зазначив Володимир Репік.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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