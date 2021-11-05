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Рада ратифікувала останню міжурядову угоду з Білоруссю, підписану до погіршення стосунків

Домовленість про повну лібералізацію вантажних перевезень було досягнуто на початку 2020 року.

Рада ратифікувала останню міжурядову угоду з Білоруссю, підписану до погіршення стосунків
Фото: telegraf.by

Верховна Рада в п'ятницю ратифікувала міжурядовий протокол про повну лібералізацію автомобільних перевезень з Білоруссю.

За це проголосував 281 народний депутат.

Протоколом передбачається звільнення від дозвільної системи автомобільні перевезення вантажів і пасажирів у нерегулярному сполученні.

Білорусь була третьою країною, з якою Україна підписала повну лібералізацію вантажних перевезень. У травні 2016 року такий документ був підписаний зі Швейцарією, а в червні 2019 року - з Великобританією.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм пояснював необхідність ратифікації цієї угоди так:

"Територія Білорусі – це найбільш короткий транспортний коридор для українських перевізників на балтійському та скандинавському напрямках – до ринків Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Товарообіг з цими країнами зростає щорічно. Відповідно, зростає і потреба українських перевізників у білоруських дозволах. У цьому році наші перевізники вичерпали річну квоту дозволів Білорусі вже у серпні. Як наслідок сьогодні понад 1,6 тис. українських перевізників опинилися фактично відрізаними від ринків Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії та не можуть виконувати зобов'язання за своїми контрактами. Відповідно, виробники звужують ринки збуту, і у найближчій перспективі нас може чекати значне скорочення робочих місць у галузі вантажних перевезень, які зараз вже займають білоруські та російські перевізники.

Наші втрати лише до кінця цього року - 1,5 млрд грн. Це і є ціна сьогоднішнього голосування парламенту за ратифікацію протоколу щодо лібералізації міжнародних перевезень з Республікою Білорусь".

Білорусь ратифікувала цей протокол ще у грудні 2020 року.

Нагадаємо, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі було поставлено на паузу восени 2020 року у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів президента та придушенням мирних протестів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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