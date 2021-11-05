Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
ГоловнаПолітика

Корнієнко заявив, що жодних безкоштовних тестів на ковід для депутатів не буде

Біля будівлі парламенту можна буде здати швидкий тест на антиген. 

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що з наступного понеділка парламент почне інформувати журналістів, яким чином їм будуть надавати тимчасові перепустки в обмін на дані сертифікату про вакцинацію від ковіду.

Нещеплені матимуть змогу протестуватися на ковід біля Верховної Ради, і тільки потім заходити, повідомив Корнієнко в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua. 

"Жодних безкоштовних тестів для депутатів не буде – це нісенітниці, які розповсюджуються з метою дезінформування. Не буде пунктів тестування прямо у Верховній Раді, але поряд з Верховною Радою ми запросимо провідні клініки, які встановлять звичайні мобільні пункти тестування на антиген. І депутати і працівники Апарату, або гості, зможуть на антиген здати швидкий тест. Безкоштовного сервісу нема, ми не можемо державні кошти на такі речі витрачати", – зазначив він.

Нагадаємо, що цього тижня парламент ухвалив постанову про заборону входу до Верховної Ради без негативного тесту (діє 72 години), сертифікату про щеплення чи довідки про одужання від ковіду не раніше 3 місяців. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також