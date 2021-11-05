Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що з наступного понеділка парламент почне інформувати журналістів, яким чином їм будуть надавати тимчасові перепустки в обмін на дані сертифікату про вакцинацію від ковіду.

Нещеплені матимуть змогу протестуватися на ковід біля Верховної Ради, і тільки потім заходити, повідомив Корнієнко в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Жодних безкоштовних тестів для депутатів не буде – це нісенітниці, які розповсюджуються з метою дезінформування. Не буде пунктів тестування прямо у Верховній Раді, але поряд з Верховною Радою ми запросимо провідні клініки, які встановлять звичайні мобільні пункти тестування на антиген. І депутати і працівники Апарату, або гості, зможуть на антиген здати швидкий тест. Безкоштовного сервісу нема, ми не можемо державні кошти на такі речі витрачати", – зазначив він.

Нагадаємо, що цього тижня парламент ухвалив постанову про заборону входу до Верховної Ради без негативного тесту (діє 72 години), сертифікату про щеплення чи довідки про одужання від ковіду не раніше 3 місяців.