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​Стефанчук підписав закон про олігархів

Текст документа передано на підпис президенту Зеленського.

​Стефанчук підписав закон про олігархів
Фото: Lb.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у четвер, 4 листопада, підписав закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському. 

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Його розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок.

Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада.

Підписання закону також затягувалося у зв'язку зі зміною спікера. Попередній спікер Дмитро Разумков казав, що закон має підписати він, бо саме він очолював Верховну Раду в день ухвалення закону. Його наступник Руслан Стефанчук і регламентний комітет парламенту з такою точкою зору не погодилися.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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