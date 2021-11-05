Держмитслужбу замість Рябікіна очолив колишній прикордонник

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у четвер, 4 листопада, звільнив голову Державної митної служби Павла Рябікіна. Рішення ухвалене у зв'язку з призначенням Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляється в розпорядженні №1402.

Замість Рябікіна посаду тимчасово обійняв Вячеслав Демченко (розпорядження №1403).

До 3 листопада Демченко був начальником Управління розвідки в Адміністрації Державної прикордонної служби, а зараз очолює департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в Держмитслужбі.

"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому порядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - сказано у розпорядженні про його призначення.

Нагадаємо, що Рябікін очолював Державну митну службу з листопада 2020 року.