У жовтні 38 депутатів Ради пропустили 90% голосувань, - КВУ

У всіх голосуваннях взяли участь лише два нардепа.

За даними Комітету виборців України, 38 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту (не натискали "за", "проти" та "утримався"). Із них 15 осіб не проголосували жодного разу за місяць.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Більшість депутатів, які не голосували, представляють фракцію "Опозиційна платформа За життя". Зокрема, жодного разу в жовтні не голосували Ігор Абрамович, Сергій Льовочкін, Федір Христенко, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод, Тарас Козак (переховується в Росії, - ред.), Юлія Льовочкіна, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук (знаходився під домашнім арештом, - ред.) , Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Також серед депутатів, які пропустили понад 90% голосувань Ради: Олександр Дубінський (взяв участь в 0,3% голосувань), Рустем Умєров (0,7%), Олександр Пузанов (1%), Ігор Кісільов, Анжеліка Лабунська, Єлизавета Ясько, Степан Івахів, Любов Шпак, Олександр Фельдман, Юрій Бойко, Максим Єфімов, Суто Мамоян, Людмила Буймістер, Дмитро Шенцев, Анна Скороход, Андрій Деркач, Дмитро Ісаєнко, Ілля Кива, Олександр Герега, Ігор Палиця, Дмитро Шпенов, Сергій Тарута, Антон Яценко.

Лише два народні депутати взяли участь в усіх голосуваннях Ради – Микола Заремський та Ігор Копитін.

Серед фракцій і груп ВР найвищі показники голосувань продемонструвати депутати "Європейської солідарності" та "Слуги Народу". В середньому депутати ЄС взяли участь у 84% голосувань, "Слуги Народу" - у 80%. Депутати групи "Довіра" долучилися до 70% голосувань, "Голосу" - 69%, "Батьківщини" - 58% голосувань. Найнижчі результати в депутатів групи "За майбутнє" - 47% та ОПЗЖ – 38%.

Всього в жовтні відбулося 556 голосувань.

Нагадаємо, головними прогульниками за підсумками роботи четвертої сесії Ради, яка тривала із вересня 2020 по січень 2021 року, стали народні депутати групи "За майбутнє".

Минулого року 100 народних депутатів не виступили у Раді жодного разу.