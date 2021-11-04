Тимошенко закликала уряд спростити процедуру сертифікації кисневих станцій

Фракція «Батьківщина» вимагає від уряду спростити процедуру отримання сертифікатів на кисневі станції, бо через бюрократичні перешкоди це затягується мало не на пів року. Проблему озвучила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, виступаючи в сесійній залі, під час розгляду законопроєкту №5460 щодо виділення коштів на кисневі станції в лікарнях.

«Безумовно цей законопроєкт підписали й підтримали всі без винятку фракції. Дуже важливо, що є таке єднання в парламенті, щоб забезпечити киснем хворих. Але водночас ті станції, які завозяться як гуманітарна чи благодійна допомога, зокрема від нашої команди, довго проходять сертифікацію. Ми п’ять місяців не можемо отримати сертифікати на кисневу станцію для Рівненської області. Спростіть всі процедури по сертифікації кисневих станцій, які завезені не урядом», – звернулася Юлія Тимошенко до прем’єр-міністра.

Коментуючи під час брифінгу ухвалення законопроєкту про збільшення видатків на кисневі станції, заступник Голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв наголосив, що на сьогодні немає більш важливого питання для захисту людських життів, ніж забезпечення лікарень кисневими станціями. Тому, за його словами, фракція «Батьківщини» і запропонувала його розглянути невідкладно, призупинивши розгляд кадрових питань.

«Я хочу висловити застереження. Думаєте 800 мільйонів врятують ситуацію при нашій бюрократії? Щоб закупити кисневу станцію, а потім її доставити в лікарню, треба п’ять місяців проходження бюрократичних процедур. Ось приклад того, коли навіть виділені на такі життєво важливі програми кошти не вирішують питання. Тому наш лідер Юлія Тимошенко сьогодні звернулась до прем’єра з проханням негайно переглянути порядок реєстрації кисневих станцій, бо навіть виділені кошти можуть не допомогти», – зауважив народний депутат.