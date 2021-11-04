Вʼячеслава Штучного знову призначили головою Апарату Верховної Ради

Він уже займав цю посаду в 2019-2020.

Верховна Рада знову призначила Вʼячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради. "За" дали голоси 315 парламентарів.

Кандидатура керівника Апарату вноситься спікером Верховної Ради. Штучний мав цю посаду з 2019 року, коли було сформовано новий парламент на дострокових виборах.

Однак у липні 2020 Штучного звільнили. Джерела LB.ua повідомляли, що він вирішив звільнитися, оскільки планував перейти на іншу посаду держслужби. Після цього президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління держохорони України – на посаду, яку він займав до очолення Апарату.

В.о. керівника Апарату став Михайло Теплюк – керівник Головного юридичного управління парламенту.

При цьому у вересні на той момент ще голова Верховної Ради Дмитро Разумков у інтервʼю УП говорив, що Штучному не варто поверватитися в парламент, бо він більш ефективний на посаді заступника начальника Управління держохорони.

Він також сказав, що Штучний нібито дивився в журнал відвідувачів Разумкова.

Апарат Верховної Ради – внутрішній допоміжний орган парламенту, складається з посадових, службових осіб і технічного персоналу. Він здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціального, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і депутатів. Співробітники Апарату самі ніяких рішень від імені парламенту не приймають, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.