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Рада призначила Ірину Верещук віцепремʼєром-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

"За" дали голоси 260 депутатів. 

Фото: Макс Требухов

Верховна Рада 260 голосами за призначила Ірина Верещук віцепремʼєр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час виступу перед депутатами Ірина Верещук зазначила, що повернення територій та відновлення миру є надважливим для держави.

"Але справжній мир можливий тільки після звільнення Криму та Донбасу після звільнення від російської окупації. Деокупація та реінтеграція Криму та Донбасу – це великий виклик, тяжкий і довгий шлях. І ми його здолаємо", – запевнила вона.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Верещук пообіцяла, що міністерство буде виконувати План реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

"Ми почнемо з того, що почнемо аудит виконання, тобто того, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента та рішення РНБО", – пояснила вона.

За результатами аудиту відкорегують пріорітети та робочі плани. Також Верещук хоче створити Експертну і громадську раду при міністерстві.

Серед пріорітетів Верещук:

  • забезпечити належне фінансування проєктів з реінтеграції, мобілізація зусиль фінансів міжнародних партнерів
  • гуманітарна складова – людиноцентричність відносно тимчасово окупованих територій (ТОТ)
  • інформаційна політика – розмовляти мовою повернення і воззʼєдання, підтримки і допомоги з людьми на ТОТ
  • юридична і дипломатична робота – підтримка переговорів у ТКГ, створення "Українського національного центру розбудови миру" для збору доказів порушень прав з боку РФ
  • співпраця з депутатами
  • робота з молодью для повернення Криму і частин Донбасу, освіта і працевлаштування молоді з ТОТ

Щодо імплементації формули Штайнмаєра Верещук сказала, що спочатку треба виконати безпекові умови, а потім переходити до політичних питань, яким є ця "формула". 

Щодо того, чи увійде вона у склад Тристоронньої контактної групи, Верещук відповіла, що це питання до вищого керівництва держави. Склад делегації у ТКГ затверджує президент. 

Ірина Верещук була обрана народним депутатом за списком "Слуги народу".

Після закінчення військового інституту 5 років Верещук проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України. З травня 2007 до червня 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради. З червня до жовтня 2010 року — заступниця голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

31 жовтня 2010 року обрана міською головою Рави-Руської від партії "Сильна Україна". Була кандидатом в народні депутати на позачергових виборах народних депутатів України від 26 жовтня 2014.

У квітні 2015 виступила одним з ініціаторів і організаторів Соціальної платформи "Важливий кожен", автором пропозицій соціально-орієнтованих реформ, в її складі презентувала програму реформ в різних містах України.

З січня 2016 – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.

З вересня 2017 – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

На парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом Верховної Ради України від партії Слуга народу, № 29 в списку.

Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони. З 4 вересня до 15 листопада 2019-го — представниця Уряду у ВРУ. Склала повноваження в листопаді 2019 року.

У 2020 балотувалася як кандидатка в мери Києві від "Слуги народу". Під час передвиборчої кампанії запамʼяталася рекламою, в якій вона "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою

Замість Верещук в Раду від СН зайде безробітний на момент виборів помічник голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Про те, що Верещук готують на посаду голови Мінреінтеграції, джерела LB.ua повідомляли ще 27 жовтня. Після офіційного оголошення її кандидутри Верещук повідомила, що на роботі в міністерстві планує зосередитися на гуманітарному аспекті. 

Вона також сказала, що збирається провести аудит міністерства. 

Іще в жовтні, коли розмови про перестановки в Кабінеті мінстрів Дениса Шмигаля почали лунати у влданих колах все частіше, Верещук говорила, що її розглядали як міністра оборони. В результаті на посаду голови МО обрали очільника Мінреінтеграції Олексія Резнікова, а Верещук запропонували стати міністром замість нього. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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