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У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка

Під час виборів у 2019 році він значився як безробітний. 

У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
Сергій Кострійчук
Фото: ЧЕСНО

У разі призначення Ірини Верещук в Кабінет міністрів її депутатське крісло може отримати безробітний на момент виборів помічник голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Ірина Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони, членкиня фракції "Слуга народу", яка була обрана по загальнодержавному багатомандатному округу за №29. Якщо вона перейде на роботу в уряд, її місце в Раді має зайняти кандидат у депутати від "Слуги народу" за номером 140, тобто Кострійчук.

За офіційними даними ЦВК, поки ще кандидат в народні обранці Кострійчук "народився 7 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня". 

Як повідомляли в ЧЕСНО, Кострійчук балотувався саме як безробітний і безпартійний на момент виборів.

У лютому 2020 року Сергій Кострійчук увійшов до Вищої ради партії та відповідав за організаційно-масову роботу. 

За інформацією ЧЕСНО, Кострійчук, можливо, є братом або чоловіком Олени Кострійчук, яка своєю чергою є керівницею та співзасновницею ГО “Ліга волонтерів”. Ця організація в березні 2019 року перерахувала “Слузі народу” 2 мільйони гривень.

Кошти були спрямовані на виборчу кампанію Володимира Зеленського. Громадську організацію зареєстрували за 3 місяці до цього, незадовго до оголошення Зеленським про балотування у президенти. Жодної інформації про діяльність цієї ГО у відкритих джерелах немає. За двома винятками. Перший – це власне факт фінансування партії. Другий – ГО “Ліга волонтерів” зареєструвала в ЦВК майже 1900 спостерігачів.

Щонайменше до середини 2018 року Олена Кострійчук була юрисконсульткою в комунальному закладі “Теплицький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” у Вінницькій області. Згідно з фінансовим звітом “Слуги народу”, заробітної плати в партії ані Олена, ані Сергій Кострійчуки до грудня 2019 року не отримували (офіційно партія взагалі не має працівників).

Також, за даними на сайті Верховної Ради, Кострійчук й досі є помічником на громадських засадах голови партії "Слуга народу", першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, після призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ до парламенту за списком "Слуги народу" пройшов №139 – Антон Швачко. Докладніше про нього читайте в тексті "Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка"

Про те, що Ірина Верещук може отримати посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, джерела LB.ua повідомили минулого тижня. 1 листопада нинішній голова Мінреінтеграції Олексій Резніков подав заяву про звільнення. Він є основним кандидатом на посаду міністра оборони. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ОленінАндрій Оленін, кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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