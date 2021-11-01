Стефанчук озвучив число хворих на ковід у Раді

Станом на ранок 1 листопада на коронавірусну недугу хворіють сім народних депутатів і 21 працівник Апарату Верховної Ради.

Про це журналістів поінформував голова парламенту Руслан Стефанчук, передає Укрінформ.

За словами голови ВР, кількість вакцинованих народних депутатів буде відомо після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.

“Кількість депутатів, які щеплені, ми будемо знати після того, як проведемо моніторинг і кожен депутат отримає спеціальну перепустку, тому що кожен із них має пред’явити або свій сертифікат про щеплення, або робити ПЛР-тест, або швидкий тест”, - сказав спікер.

Він додав, що у Верховній Раді наразі працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в "СН" кілька десятків невакцинованих народних депутатів.

"У нас є люди, які не тільки відмовляються від вакцинації, а ще й відмовляються надавати інформацію щодо персональних даних... Точно менше половини. Кілька десятків, два-три десятки не більше. Переважна більшість вакцинувалися", - сказав він.

Раніше нардеп від СН Юрій Камельчук, який публічно виступав проти вакцинації, назвав постанову щодо допуску в Раду із COVID-сертифікатом "порушенням Конституції".

Як повідомляли, завтра відбудеться позачергове засідання Ради, скликане за ініціативою президента Володимира Зеленського. На ньому зокрема розглянуть криміналізацію підробки ковід-сертифікатів.