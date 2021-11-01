Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
ГоловнаПолітика

Стефанчук озвучив число хворих на ковід у Раді

Кількість вакцинованих народних обранців буде відома пізніше.

Стефанчук озвучив число хворих на ковід у Раді
Фото: Lb.ua

Станом на ранок 1 листопада на коронавірусну недугу хворіють сім народних депутатів і 21 працівник Апарату Верховної Ради.

Про це журналістів поінформував голова парламенту Руслан Стефанчук, передає Укрінформ.

За словами голови ВР, кількість вакцинованих народних депутатів буде відомо після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.

“Кількість депутатів, які щеплені, ми будемо знати після того, як проведемо моніторинг і кожен депутат отримає спеціальну перепустку, тому що кожен із них має пред’явити або свій сертифікат про щеплення, або робити ПЛР-тест, або швидкий тест”, - сказав спікер.

Він додав, що у Верховній Раді наразі працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в "СН" кілька десятків невакцинованих народних депутатів.

"У нас є люди, які не тільки відмовляються від вакцинації, а ще й відмовляються надавати інформацію щодо персональних даних... Точно менше половини. Кілька десятків, два-три десятки не більше. Переважна більшість вакцинувалися", - сказав він.

Раніше нардеп від СН Юрій Камельчук, який публічно виступав проти вакцинації, назвав постанову щодо допуску в Раду із COVID-сертифікатом "порушенням Конституції".

Як повідомляли, завтра відбудеться позачергове засідання Ради, скликане за ініціативою президента Володимира Зеленського. На ньому зокрема розглянуть криміналізацію підробки ковід-сертифікатів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також