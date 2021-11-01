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Мер Золотоноші переміг на довиборах до Ради в Черкаській області

Мандат депутата отримає представник "Слуги народу".

Мер Золотоноші переміг на довиборах до Ради в Черкаській області
Фото: facebook.com/v.voitsekhivskyi

Мер Золотоноші, представник "Слуги народу" Віталій Войцехівський переміг на виборах до Верховної Ради в окрузі №197 у Черкаській області.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, яке проводила громадянська мережа "Опора".

За її оцінками, Войцехівського підтримали майже 47% виборців округу, а найближчого конкурента - колишнього депутата Верховної Ради, самовисуванця Владислава Голуба - менше 26%.

Ще один колишній депутат Андрій Іллєнко ("Свобода") набрав менше 10% голосів, а колишній політв'язень, журналіст Роман Сущенко ("Європейська солідарність") - менше 9%.

Центральна виборча комісія поки що опрацювала лише третину дільничних протоколів, але її результати підтверджують значний відрив Войцехівського від Голуба та інших кандидатів.

За даними паралельного підрахунку голосів штабу Войцехівського, він отримав більше 50% голосів.

Нагадаємо, вибори в окрузі №197 (Черкаська область) відбулися через дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Скічка. Він пішов із Ради у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

Віталій Войцехівський є мером Золотоноші з 2010 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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