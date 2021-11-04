Новим міністром стратегічних промисловостей став Павло Рябікін

Верховна Рада призначила Павла Рябікіна міністром з питань стратегічних промисловостей. Він до цього очолював Державну митну службу.

За призначення проголосували 237 народних депутати, з них "Слуга народу" дала лише 197 голосів, ще кнопки "за" натиснули в "Довірі", "За майбутнє" і позафракційні. Опозиція традиційно за кадри не голосує.

Під час виступу Рябікін повідомив, що в стратегічній промисловості зроблені кроки щодо формування політики, але відсутня нормативна база і підзаконні акти. Саме на цьому він хотів би зосередитись і співпрацювати з парламентом.

"Створення міністерства дало поштовх налагодженню співпраці між Міноборони і Генеральним штабом як замовниками продукції оборонного призначення з виробниками цієї продукції. Всі учасники цього процесу мають працювати як єдиниц механізм, без жодних похибок", – висловився Рябікін.

Пріорітетом він назвав максимальне забезпечення державним замовленням саме вітчизняних виробників, незалежно від форми власності. Зараз державне оборонне замовлення України на 70% залежить від імпорту.

Мінстратегпром – відносно нове міністерство, яке було створено в липні 2020.

Попереднього очільника відомства, Олега Уруського, у відставку відправили вчора. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що до нього є кілька претензій: "є особиста претензія – я член комітету національної безпеки і оборони, там вже шість місяців поспіль кажуть, що буде готовий і запрацює Реєстр постачальників по оборонній закупівлі. Шість місяців нас кормлять завтраками, і нічого немає".

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях – у 2000 та 2002 роках як самовисуванець на мажоритарних округах в Миколаївській області, у 2012 – від партії УДАР. У 2015 був радником мера Києва Віталія Кличка.

З 2017 року – гендиректор міжнародного аеропорту "Бориспіль".