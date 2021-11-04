Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
ГоловнаПолітика

Новим міністром стратегічних промисловостей став Павло Рябікін

За призначення проголосували 237 народних депутати.

Новим міністром стратегічних промисловостей став Павло Рябікін
Павло Рябікін
Фото: Pravda

Верховна Рада призначила Павла Рябікіна міністром з питань стратегічних промисловостей. Він до цього очолював Державну митну службу.

За призначення проголосували 237 народних депутати, з них "Слуга народу" дала лише 197 голосів, ще кнопки "за" натиснули в "Довірі", "За майбутнє" і позафракційні. Опозиція традиційно за кадри не голосує. 

Під час виступу Рябікін повідомив, що в стратегічній промисловості зроблені кроки щодо формування політики, але відсутня нормативна база і підзаконні акти. Саме на цьому він хотів би зосередитись і співпрацювати з парламентом.

"Створення міністерства дало поштовх налагодженню співпраці між Міноборони і Генеральним штабом як замовниками продукції оборонного призначення з виробниками цієї продукції. Всі учасники цього процесу мають працювати як єдиниц механізм, без жодних похибок", – висловився Рябікін.

Пріорітетом він назвав максимальне забезпечення державним замовленням саме вітчизняних виробників, незалежно від форми власності. Зараз державне оборонне замовлення України на 70% залежить від імпорту.

Мінстратегпром – відносно нове міністерство, яке було створено в липні 2020. 

Попереднього очільника відомства, Олега Уруського, у відставку відправили вчора. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що до нього є кілька претензій: "є особиста претензія – я член комітету національної безпеки і оборони, там вже шість місяців поспіль кажуть, що буде готовий і запрацює Реєстр постачальників по оборонній закупівлі. Шість місяців нас кормлять завтраками, і нічого немає".

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях – у 2000 та 2002 роках як самовисуванець на мажоритарних округах в Миколаївській області, у 2012 – від партії УДАР. У 2015 був радником мера Києва Віталія Кличка. 

З 2017 року – гендиректор міжнародного аеропорту "Бориспіль". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також