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Віцепремʼєра-міністра стретегічних промисловостей Уруського відправили у відставку

Він очолював міністерство з липня 2020. 

Віцепремʼєра-міністра стретегічних промисловостей Уруського відправили у відставку
Фото: facebook/Олег Уруський

Верховна Рада звільнила віцепремʼєр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

За звільнення міністра на основі його заяви проголосували 342 народні депутати. 

Олег Уруський в 1993-1996 очолював управління у Національному космічному агентстві України, а протягом 1996-2000 рр. – управління в апараті РНБО. 

На початку 2000-х був першим заступником голови Держкомісії з питань ОПК, потім очолював департамент у Секретаріаті Кабінету міністрів, був першим заступником міністра промислової політики, заступником гендиректора "Укроборонпрому".

У 2015 очолив Державне космічне агентство. У липні 2020 став віцепремʼєр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості. 

Уже в лютому 2021 у Верховній Раді почали збирати підписи за його відставку. Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха сказав, що це роблять, аби не ризикувати іміджем Державного космічного агентства та досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили і профільний комітет, і держагентство. А також щоб не зірвати запуск українського супутника 26 грудня 2021 року.

Наталуха заявив, що навколо державного заводу “Арсенал” склалася ситуація, у якій вбачаються корупційні ознаки, а також спроби керівництва Мінстратегпрому захистити власних друзів на відповідних посадах. 

Водночас уже наступного дня інший "слуга народу", Олександр Качура, сказав, що фракція не збирається поки відправляти віцепрем'єр-міністра Олега Уруського у відставку та виступає проти збору підписів щодо цього.

Новий скандал довкола цього міністра виник у тому ж таки лютому 2021, коли його помітили на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021 в ОАЕ поруч із чеченським лідером Рамзаном Кадировим. Сам Уруський сказав, що не мав з ним жодних контактів. 

Прізвище Уруського почало фігурувати в обговореннях списку міністрів "на вихід" у вересні цього року. Джерела LB.ua говорили, що причиною є те, що Уруський провалив "підзаконку" по оборонним закупівлям для армії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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