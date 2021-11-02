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​Арахамія: "Любченко - нормальний менеджер, просто жінка-віцепрем’єр буде краще"

"Призначення жінки віце-прем'єром - краще для гендерного балансу".

​Арахамія: "Любченко - нормальний менеджер, просто жінка-віцепрем’єр буде краще"
Фото: 24tv.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що перший віцепремʼєр – міністр економіки Олексій Любченко - "нормальний менеджер", однак краще, щоб на цій посаді була жінка.

Про це він розповів у кулуарах парламенту, передає спеціальний кореспондент LB.ua.

Відповідаючи на питання, чому звільняють Любченка, він сказав, що таким чином задовольняють написану ним заяву.

"Я бачив заяву. Я з самого початку вам сказав, що є заява... Основна причина (звільнення. - Ред.) - ми задовольняємо його заяву", - сказав Арахамія.

Він також зазначив, що призначення жінки віцепрем'єром - "краще для гендерного балансу".

"Любченко - нормальний менеджер. Просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще", - додав Арахамія.

Нагадаємо, за словами Арахамії, наразі є голоси за відставку п'ятьох міністрів і їх дадуть не лише "Слуги народу".

Сьогодні стало відомо, що перший віцепремʼєр – міністр економіки Олексій Любченко написав заяву на звільнення. Його місце в Кабміні може зайняти заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко. Голосувати за звільнення міністрів депутати планують 3 листопада, за призначення нових – 4 листопада.

Ще вранці 2 листопада в кулуарах парламенту ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв, що заяви від Любченка не було

Любченко був призначений віцепремʼєром – міністром економіки 20 травня. До цього він займав посаду голови Державної податкової служби. 19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що Любченка планують зняти. Учора це офіційно підтвердили після засідання фракції. Очільник фракції Давид Арахамія відкрито сказав, що "на вихід" плануються пʼять міністрів і Любченко – серед них.

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