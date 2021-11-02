"Жодна галузь не отримала ні підтримки, ні розвитку", - Тимошенко про бюджет-2022

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

«Поданий бюджет не враховує ні енергетичну кризу, ні COVID-19, ні боротьбу проти бідності. І взагалі жодна галузь у цьому бюджеті не отримала ні підтримки, ні розвитку. В залі Верховної Ради немає дискусії, немає врахування правок депутатів. Тут просто натискають кнопки, при чому – проти всього. Це не стратегія життя країни на наступний рік, це профанація», – заявила Юлія Тимошенко під час обговорення документу.

На переконання лідера «Батьківщини», кошторис на наступний рік написаний не в національних інтересах і не в інтересах людей. У ньому не виділено достатніх коштів на пенсійне й соціальне забезпечення, медицину, освіту й науку. «Батьківщина» вимагає його перегляду, доопрацювання, збільшення дохідної частини та припинення зовнішніх державних запозичень.

«У цьому бюджеті не передбачено ні корегування на інфляцію, ні осучаснення пенсій. Третій бюджет цієї влади закладає соціальні стандарти вдвічі нижчі від мінімального прожиткового рівня. Вони не мали права платити пенсію, нижчу 4 тисяч гривень, вони не мали права платити зарплату, нижчу 5215 гривень. Навіть дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та іншим, які потребують соціальної допомоги, вони платитимуть вдвічі менше прожиткового рівня», – констатувала політик.

Вона нагадала, що фракція «Батьківщина» пропонувала збільшити дохідну частину бюджету на 161 мільярд гривень за рахунок боротьби зі «скрутками» на ПДВ та контрабандою на митниці. Натомість влада звільнила від оподаткування гральний бізнес і збільшує видатки на президентське «Велике будівництво» з його 40%-ими «відкатами». Це є свідченням, за її словами, що епоха корупції буде поглиблюватися. Водночас провідні галузі залишаються критично недофінансованими.

Бюджет-2022, за її словами, буде вимушений покривати провали, борги й дефіцити, які створені штучною енергетичною кризою.

«Через непрофесійне управління країну ввели в енергетичну кризу, яка виникла внаслідок двох обставин – не закачали природний газ в газові сховища влітку, коли він був у 6 разів дешевший, ніж зараз, та не поклали вугілля на склади, коли воно було в наявності. Зараз потерпають практично всі підприємства, нищиться економіка. Ми радимо парламенту так, як роблять інші країни, ухвалити зниження ПДВ для промисловості на енергоносії з 20% до 5%. Ми пропонуємо, щоб український газ нарешті продавався не посередникам, а напряму громадянам України і бюджетній сфері», – зазначила лідерка «Батьківщини».