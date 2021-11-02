Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт бюджету на 2022 рік

Поправки до нього слухали з 20 жовтня.

Верховна Рада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 ухвалила його в першому читанні. Тепер документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправиться в Кабмін, який має підготувати його до другого читання.

За ухвалення в цілому проєкту постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" та таблиці пропозицій проголосували 273 народні депутати. При цьому "слуги народу" дали мінімально необхідну для ухвалення кількість – 226 голосів.

Не дали жодного голосу депутати "Голосу" (аргументували тим, що в ньому не закладена ціна на газ), "Батьківщина" дала два, "Євросолідарність" – 0, "Довіра" – 19, ОПЗЖ – 0, "За майбутнє" – 16, позафракційні – 10.

"Відповідно до Регламенту проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік вважається прийнятим у першому читанні", – написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За планом проєкт бюджету в першому читанні мали проголосувати 20 жовтня. Однак після ухвалення комітетських пропозицій свої правки почали ставити на розгляд народні депутати. Загалом парламентарі подали до урядового тексту пропозицій на рекордні 86 трлн гривень, або на ще 57 бюджетів. Жодна поправка (не рекомендована комітетом, а власне депутатська) на розгляді в залі не набрала необхідної кількості голосів.

Одна з ключових комітетських поправок – виділення 6 млрд грн на "соцеконом" (забрали з Державного фонду регіонального розвитку), які будуть розподілені між мажоритарниками наступного року. У перерахунку це до 35 млн грн на один округ.

Уряд до першого читання пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень.

Видатки – 1 465,7 трлн гривень.

В уряді проєкт називали "бюджетом модернізації", а безпосередньо Марченко називав його реальним для виконання і збалансованим.

Драфт уперше розроблявся на основі Бюджетної декларації і має враховувати стратегічні напрямки розвитку держави.

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан висловився щодо проєкту бюджету більш критично. Він зазначив, що уряд вперше запровадив Бюджетну декларацію на 3 роки, і цей бюджет мав формуватися відповідно до неї, але зараз видатки для окремих розпорядників не відповідають граничним обсягам.

Також палата вважає зростання ВВП на 3,8% "дещо оптимістичним". Окрім того, є ризик невчасного залучення позик, врахованих у бюджеті.

Докладно про те, що ухвалили в Постанові про висновки профільного комітету до законопроєкту про держбюджет, читайте в матеріалі LB.ua "Як депутати бюджет ділили".