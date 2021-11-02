Шмигаль: відключень газу і світла не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні під час опалювального сезону не буде відключень ні газу, ні електроенергії.

Про це він сказав на брифінгу під час робочої поїздки до Запорізької області.

"Стосовно опалювального сезону хочу сказати наступне: ніяких відключень газу, електроенергії у нас не передбачається. Ми урядовим рішенням на виконання рішення РНБО заборонили відключення споживачів від газопостачання... Протягом осінньо-зимового періоду будуть працювати 14 атомних енергоблоків з 15-ти наявних в Україні по схемі "13+1", тобто 13 блоків несуть основне навантаження і один резервний, який перекриває ризики. Електроенергією всі побутові споживачі і всі промислові споживачі за рахунок нашої атомної енергетики будуть спокійно і безперервно забезпечені.", - сказав Шмигаль.

Він також запевнив, що тарифи на газ і електроенергію для населення зафіксовані і поки що їх переглядати не планують.

"Стосовно ціни на електроенергію. Останніми днями з'являються інформаційні маніпуляції, що ціна на електроенергію зростає на 25%. Хочу наголосити: тариф на електроенергію для населення встановлений і протягом цього року, наступного року він буде 1,44 грн для людей, які споживають до 250 КВт, і 1,68 грн - для тих, хто споживає більше. Жодних змін не відбувається і не буде відбуватися", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що на складах ТЕС і ТЕЦ України зараз знаходиться усього 540 тисяч тонн вугілля. Це в кілька рази менше, ніж передбачено графіком Міністерства енергетики. Відомство оновило його у серпні, виходячи з критичного сценарію, що включає запуск "Північного потоку - 2" і холодну зиму.

Втім, міністерство запевняє, що незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, об’єднана енергетична система України працює стабільно.