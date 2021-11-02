Їх розробила фірма, яку очолює фігурант справи Гладковських про оборудки на оборонних закупівлях.

В Україні вперше розгорнуть серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Боєприпаси ВОГ-17В для ведення ближнього бою виготовлятимуть на Шосткинському заводі "Імпульс".

Фото: Укроборонпром

Як повідомляє пресслужба Державного концерну "Укрборонпром", розробка цього боєприпасу належить ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В»".

Зазначається, що гранати для автоматичного та підствольного гранатометів спеціалісти бюро розробляли протягом двох років.

У компанії зазначили, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити нагальну потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів, яка наразі забезпечується за рахунок імпорту.

"Укроборонпром" додав, що компанія "СКБ "Вектор-В" пройшла повний цикл державних випробувань ВОГ-17В. При цьому саму розробку та весь цикл держвипробувань боєприпасу товариство провело за власні кошти без залучення державного фінансування, однак з використанням науково-виробничого потенціалу ДП "Шосткинський завод "Імпульс".

Фото: Укроборонпром

"Таким чином Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою, а також це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України", - йдеться в повідомленні.

"Спеціальне конструкторське бюро "ВЕКТОР-В", яке було створено у 2018 році, є розробником та виробником боєприпасів калібром 30 мм та 40 мм для підствольних та автоматичних гранатометів. Зокрема, окрім боєприпасів пострадянських калібрів СКБ розробило та виготовляє гранати стандартів НАТО V40х46, V40х53.

Як видно з оприлюдненого пресслужбою "Укроборонпрому" фото, генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв провів спільний брифінг з директором приватної компанії "СКБ «Вектор-В»" Віталієм Жуковим, який є фігурантом справи Гладковських про оборудки на оборонних закупівлях.

Фото: Укроборонпром

Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує Віталія Жукова в організації ухилення від сплати податків на суму понад 49 млн грн та легалізації цих коштів. Зокрема, оборудки проводилися для завищення вартості деталей, які постачали на оборонні заводи в Україні за переговорною процедурою.