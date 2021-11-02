Шахраї створили криптовалюту за "Грою в кальмара" і заробили на ній $3 млн

Анонімні шахраї створили цифровий токен Squid за мотивами популярного корейського серіалу "Гра в кальмара" та вкрали у довірливих інвесторів майже 3,4 млн доларів.

Про це пише Gizmodo.

Криптовалюта Squid була створена на минулому тижні і, як пише видання, з самого початку виглядала як шахрайство. На це вказувала ціла низка факторів, включно з недбало зробленим сайтом, який містив велику кількість орфографічних та граматичних помилок.

Але головною ознакою ймовірного шахрайства був той факт, що жоден інвестор, який вклався у нову криптовалюту, не міг її продати.

Це не завадило провідним інформаційним агентствам опублікувати гучні заголовки про те, що нова монета за кілька днів подорожачала на 83 тисячі відсотків. За даними CoinMarketCap, криптовалюта Squid сягнула пікової вартості у 2861 долар за токен, але потім її вартість обвалилась до нуля.

Після цього вебсайт SquidGame.cash зник з мережі, як і облікові записи шахраїв у соціальних мережах.

Видання зазначає, що це не перший приклад того, як шахраї використовують поп-культуру для крадіжки грошей. Аналогічна ситуація сталася на початку цього року з криптовалютою Mando, яка використовувала зображення із серіалу "Мандалорець".