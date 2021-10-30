Криптовалюта – деньги будущего или кратковременное увлечение?

Криптовалюта сейчас на слуху, но действительно ли многие понимают, в чем ее смысл и ценность, что с ней делать и чем она может быть полезна в реальной жизни? Криптовалюты часто выделяют в класс или определяют как Виртуальные активы. Мы попытаемся рассказать максимально доступно и просто, что такое криптовалюты и на какие виды они делятся, какую пользу можно извлечь из владения виртуальными активами и как их безопасно хранить. Выводы делайте сами.

Ответ на этот вопрос кроется в новых формах и смыслах, которые предлагает криптовалюта мировой финансовой системе в целом и каждому человеку в частности.

Фото: EPA/UPG

Начнем с определения, что такое криптовалюта

Криптовалюта под капотом – это разновидность электронной системы учета расчетных единиц, по сути чисел. От других подобных систем криптовалюты отличаются “природой” создания и эмиссии.

Криптовалюты функционируют полностью децентрализовано и, как результат, такой подход наделяет их свойствами цензуроустойчивости и полной прозрачности. Криптовалюты базируются на множестве криптографических протоколов, отсюда и название “крипто”.

Они не имеют материальной формы и выпускаются по правилам, заранее предусмотренным протоколом, полностью автоматизированным способом.

Единица криптовалюты - коин или монета - это основная единица учета и неотъемлемая часть для функционирования ее протокола. Но есть еще отдельный вид - токен, не самостоятельный подвид криптовалют, о котором расскажем далее.

Кстати, интересный факт, активно использовать термин “криптовалюта” начали только после публикации Форбс 2011 года. До этого применялся термин “электронная наличность”.

Главная ценность криптовалют в том, что они позволяют осуществлять расчеты и обмен непосредственно между участниками напрямую без посредников, цензуры и администраторов.

Участником этой системы может стать абсолютно любое лицо, получившее или купившее криптовалюту с помощью специальной программы – например, мобильного приложения. Обычно такие приложения бесплатны и не требуют регистрации. А в некоторых случаях (например как с Trustee Wallet) они предлагают настолько широкий набор функций и уровень безопасности, что человеку ни о чем не нужно дополнительно беспокоиться.

В чем основные преимущества криптовалюты?

1. Защищенная (предусматривает наличие криптографической защиты от подделок).

2. Виртуальная (не имеет материальной формы, на которую нужно тратить определенный ресурс (например, чтобы печатать бумажные деньги), не требует личного контакта для передачи).

3. Не имеет ограничений по времени, месту и сумме перевода.

4. Анонимная (позволяет обмениваться активами без раскрытия персональных данных).

5. Не зависит от монетарной политики государств.

6. Удобная для расчетов (не предусматривает никаких правил, посредников и сложных процедур для транзакций, в т.ч. международных).

7. Космополитичная (не имеет связи со государствами, доступна любому человеку на любом континенте, независимо от национальной принадлежности и других критериев).

8. Безграничная (актив, доступ к которому можно получить в любое время из любой точки мира, достаточно только сети Интернет).

Есть особенности, которые одновременно можно считать и плюсом, и минусом криптовалют.

1. Неподконтрольность перемещения средств.

2. Волатильность, т.е. колебание курса под воздействием рыночных факторов. Это, с одной стороны, открывает возможность для заработка на трейдинге, но, с другой стороны, есть риск обесценивания актива в процессе сделки. Для такого случая есть решение, о нем ниже.

3. Транзакции необратимы. В случае ошибочной транзакции можно потерять актив, но это помогает предупредить возможные злоупотребления с возвратом средств.

4. Невозможность восстановления доступа к криптовалюте без ключа. Потеря ключа может означать необратимую потерю доступа к своим активам, но надежное хранение ключа защитит от ее кражи, блокировки или распоряжения без воли владельца.

5. Отсутствие ограничения в доступе и единого централизованного монополиста на рынке, способного манипулировать курсом. С одной стороны, это может снизить удобство пользования, так как требует от пользователя дополнительных усилий в процессе совершения сделок. Но с другой стороны - это снижает риски манипуляций курсом.

Какие существуют виды криптовалют?

По критерию наличия блокчейна криптовалюты разделяют на:

те, у которых есть собственный блокчейн;

базирующиеся не на своем блокчейне (криптовалюты второго уровня).

Криптовалюту, функционирующую на собственном блокчейне называют коином или монетой. Такая криптовалюта является нативной для своего блокчейна и неразрывно с ним связана. А токены - это активы, которые выпускаются на “чужом” блокчейне различными сообществами, компаниями или проектами.

Рассмотрим несколько видов ключевых криптовалют

Биткоин (BTC) – самая первая и на сегодняшний день самая капитализированная криптовалюта, глобальная пиринговая платежная система. Биткоин стал пионером децентрализованных платежных систем, реализовав открытую распределенную базу данных вместо централизованного посредника.

31 октября 2008 года был опубликован Bitcoin White paper авторства Сатоши Накамото, а в начале 2009 го были сгенерированы первые монеты.

Алгоритм консенсуса блокчейна Биткоин - Proof-Of-Work (доказательство выполнения работы): для обеспечения безопасности работоспособности и децентрализации сети, верификации транзакций и добычи новых монет необходимо решать сложные математические задачи. Этот процесс называется майнингом.

Процесс выпуска и обращения монет полностью децентрализован. Стоимость криптовалюты определяется балансом спроса и предложения на рынке, а ее ценность обеспечена доверием сообщества и экономической активностью в экосистеме.

Ethereum или Эфириум (ETH) – вторая по капитализации после Биткоина криптовалюта, выпущенная и функционирующая с 2015 года.

Ethereum - децентрализованная платформа, которая позволяет создавать децентрализованные приложения на базе смарт-контрактов. Эта архитектура формирует инфраструктурный слой для децентрализованных финансов или, как их еще называют, DeFi.

Сеть Ethereum функционирует на базе алгоритма консенсуса Proof-Of-Work, однако уже в ближайшем будущем ожидается переход на принципиально новый механизм - Proof-Of-Stake (доказательство владения доли).

Tether (USDT) – это токен, стоимость которого привязана к цене доллара США 1:1 посредством резервирования соответствующих активов в традиционных системах. Так как Tether реализован в виде токена, он не имеет собственного блокчейна, а функционирует на блокчейнах Ethereum, Tron, Omni и нескольких других.

Его назначение – участие в простых и понятных расчетах, без риска коррекции стоимости актива. Благодаря стабильной цене и широкому распространению, USDT часто применяют для прозрачного ценообразования и торговли в интернете, удобного перемещения активов между торговыми площадками. Эмитентом токена выступает компания Tether, которая заявляет о его 100% обеспечении резервами.

Сферы применения криптовалюты

Зная преимущества виртуальных активов, важно понять, какую выгоду можно извлечь от использования криптовалюты.

Во-первых, ее можно использовать для простых расчетов и перевода средств. Банковский перевод обычно сопряжен с рядом трудностей, это довольно долгий и дорогой процесс (особенно международный перевод), более того, банки выступают операторами транзакций с широкими полномочиями, вплоть до блокировки средств на счетах клиентов. Криптовалютные переводы лишены таких недостатков по причине децентрализации.

Во-вторых, можно инвестировать в криптовалюты с целью приумножения своих активов. В таком случае целесообразно выбрать стратегию инвестирования и собрать портфель из нескольких волатильных криптовалют (тут снова пригодится мультивалютный кошелек Trustee Wallet, который поддерживает тысячи разных крипто активов).

Как зарабатывать с помощью криптовалюты?

Кроме инвестирования есть еще несколько способов заработка на криптовалюте.

1. Трейдинг заключается в торговле криптовалютой на торговых площадках для получения выгоды на колебаниях ее стоимости.

2. Стейкинг как способ получения новых монет - это вид пассивного заработка, позволяющий получать доход от замораживания криптовалюты для участия в процессе верификации операций в блокчейне и других вариантах поддержания работоспособности системы.

3. Майнинг - в основном под майнингом подразумевается эксплуатация вычислительного оборудование в целях поддержания какой-то криптовалютной экосистемы, результатом чего происходит вознаграждения владельца оборудование монетами этой экосистемы.

4. Участие в пулах ликвидности подразумевает помещение карипто активов в общий резерв на децентрализованных биржах с целью заработка комиссии на операциях криптобиржи.

Существуют возможности получения криптовалюты бесплатно.

1. Краны - сайты, которые дают возможность получить криптовалюту за выполнение простых действий: решение капчи, просмотр рекламы или другое.

2. Эйрдропы - бесплатная раздача монет на ранних стадиях проекта или как часть маркетинговых активностей.

3. Реферальные программы и программы лояльности позволяют получить вознаграждение за рекомендации проектов друзьям и приглашения новых клиентов (кстати, программа лояльности Trustee Wallet предполагает кэшбек за обмен и часть комиссии от операций приглашенных пользователей).

Как надежно хранить криптовалюту?

Все вышеперечисленные способы заработка не имеют смысла без надежного хранения криптовалюты. Сегодня рынок предлагает множество видов сервисов и площадок, отличающихся степенью надежности и удобством пользования.

Хранению монет на централизованных площадках (криптобиржах) рекомендуется предпочесть децентрализованные сервисы, которые позволяют пользователю хранить ключи на девайсе, без доступа третьих лиц.

Децентрализованные кошельки бывают нескольких видов: аппаратные, локальные, браузерные и мобильные. Последние обладают высоким уровнем безопасности и отличаются комфортом пользования, поскольку всегда в доступе.

В Trustee Wallet, помимо хранения, операций по обмену и переводу криптовалюты, внедрен мониторинг обменников для выбора лучшего предложения на рынке, безопасный доступ к сервисам DeFi, хранение и операции с NFT, а также дружелюбную техподдержку в любое время суток.

Это отличный выбор, чтобы оценить удобство использования криптовалюты на собственном опыте! Но решение, стоит ли инвестировать в криптовалюту принимать вам.