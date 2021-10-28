Гарячі вихідні у Грузії

У ці вихідні у Грузії й влада, й опозиція готуються до масових протестів, до яких прихильники Саакашвілі вдадуться відразу після другого туру місцевих виборів у цю суботу, 30 жовтня.

За свідченнями джерел в обох таборах, опозиція відразу після закінчення виборів планує заявити про масштабні фальсифікації на виборах. І на масових акціях протесту вимагатиме скасування їхніх результатів там, де перемагають кандидати від влади. А також вимагатиме звільнення з в’язниці Михаїла Саакашвілі.

Фото: EPA/UPG

Другий тур в суботу дуже важливий для обох сторін. Враховуючи й гостроту боротьби, й те, що після нього протягом трьох років у країні ніяких виборів не буде.

Тому владі важливо підтвердити свій успіх першого туру (коли за правлячу «Грузинську мрію» проголосувало більше 46%, за опозиційну партію «Єдиний національний рух» соратників Міхаїла Саакашвілі – у півтора рази менше). Оскільки ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії. Результат в 46% задовольняє владу - за домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, якби «Грузинська мрія» набрала менше 43%, влада мала би погодитися на дострокові парламентські вибори.

Оцінюючи цей результат, представники грузинської влади зазначали, що їхній перемозі дещо парадоксальним чином посприяв факт приїзду до Грузії Саакашвілі. За їхніми оцінками, на виборах 2 жовтня відбулась мобілізація – люди пішли голосувати не за «Грузинську мрію», а проти не прийнятного для них можливого повернення порядків Саакашвілі.

На такий саме ефект влада розраховує і на другому турі в цю суботу.

В той час як опозиція хоче скористатися цими виборами задля того, щоб домогтися звільнення з в’язниці Михаїла Саакашвілі. Розуміючи, що іншого такого ж зручного шансу в них у найближчі декілька років вже не буде.

Другий тур виборів у суботу проходитиме у 20 містах. У переважній більшості з них, включно із Тбілісі, лідирують кандидати від влади. І до останнього часу представники влади визнавали, що у опозиції є шанси перемогти у трьох великих містах – Батумі, Зугдіді та Руставі. Однак за останніми даними до цих трьох міст з шансами на перемогу опозиційних кандидатів додався ще Кутаїсі. Тут, до речі, від партії «Єдиний національний рух» балотується давня соратниця Саакашвілі, колишня керівниця української Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

У будь-якому випадку перемога опозиційних кандидатів у крупних містах є величезним викликом для влади. Але ж ще додаткової нервозності вносить той факт, що у Руставі, де опозиція реально претендує на перемогу, в тюрмі перебуває Михаїл Саакашвілі.

«За нашими даними, у прихильників Саакашвілі є вже сценарій дій на вихідні, - розповідає у неофіційній розмові один з представників грузинського уряду. - За будь-якого розкладу підсумків другого туру, вони увечері 30 жовтня зберуться біля парламенту. Влаштують мітинг, на якому заявлять, що вибори були сфальсифіковані. На ніч вони залишаться на місці біля парламенту і покличуть всіх прихільників Саакашвілі на другий день, у неділю 31-го жовтня, прийти до парламенту. У неділю мирним мітингом не обмежаться, а намагатимуться штурмувати парламент, піти на зіткнення з правоохоронцями. А потім під лозунгами скасування «сфальсифікованих» виборів та звільнення Саакашвілі з в’язниці влаштують пікетування державних будівель. У випадку штурму парламенту чи інших державних будівель правоохоронці діятимуть, дотримуючись вимог законодавства».

За словами представників грузинської влади їхнє головне завдання – не допустити масштабної дестабілізації ситуації в країні. Вони впевнені, що із цим завданням вони зможуть впоратися.

У будь-якому випадку, враховуючи розмір ставок обох таборів у протистоянні, вже зараз можна констатувати, що на кінець жовтня у Грузії буде вельми спекотним.