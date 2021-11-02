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​Шуфрич став власником телеканалу UkrLive

Угода забезпечила "Перший незалежний" супутниковою ліцензією.

​Шуфрич став власником телеканалу UkrLive
Фото: facebook.com / Прес служба Нестора Шуфрича

Депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич у кінці жовтня став власником ТОВ "Телепростір", яке володіє ліцензією на супутникове телемовлення під логотипом UkrLive.

Про це повідомила пресслужба депутата.

Після зміни власника на каналі почали транслювати передачі "Першого незалежного", власником якого Шуфрич раніше цієї осені.

"Раніше [...] я став співвласником телеканалу «Перший Незалежний» та пообіцяв, що поверну українцям доступ до інформації, а журналістам – свободу слова. Я виконав свою обіцянку: придбав ліцензію на супутникове мовлення, внаслідок чого тепер є власником телеканалу UkrLive, на частоті якого силами колективу журналістів організована трансляція [...] закритого «Першого Незалежного»", - заявив з цього приводу Шуфрич.

Нагадаємо, що телеканал "Перший незалежний" був створений колишніми працівниками "телеканалів Медведчука": ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Він працює за ліцензією на цілодобове супутникове мовлення, виданою 2019 року.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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